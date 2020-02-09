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هونغ كونغ: رفع تدابير الحجر الصحي عن 3600 من مُحتجزي سفينة

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 23:02

هونغ كونغ: رفع تدابير الحجر الصحي عن 3600 من مُحتجزي سفينة
سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ (أ ب)
عرب ٤٨

سمحت السلطات الصحية في هونغ كونغ، لثلاثة آلاف وستمئة شخص كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل البلاد، بالنزول منها، اليوم الأحد، بعدما تحقّقت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأعلنت السلطات رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضا 1800 شخص، بعد أن كانت قد فرضت تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى الفيروس خلال رحلة سابقة.

وتبين إصابة ثلاثة ركاب صينيين كانوا على متن السفينة خلال رحلة سابقة قامت بها إلى فيتنام بين 19 و24 كانون الثاني/ يناير بالعدوى.

ومنعت سلطات هونغ كونغ السفينة من الإبحار لدى وصولها إلى سواحلها الأربعاء وأخضعت طاقمها لفحوص طبية.

ولم يخضع الركاب لتحاليل لعدم وجود أي اتصال حسي مباشر بينهم وبين الركاب الصينيين الثلاثة المصابين بكورونا.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أصاب فيروس كورونا المستجد 37 ألف شخص في الصين القارية و36 شخصا في هونغ كونغ. وأسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص غالبيتهم الساحقة في الصين.

وكانت سلطات هونغ كونغ قد أعلنت أنها ستبقي ركاب السفينة وطاقمها في الحجر الصحي حتى الثلاثاء نظرا إلى أن صدور نتائج الفحوص الطبية يحتاج إلى أربعة أيام، لكن المسؤول الصحي في مرفأ هونغ كونغ ليونغ ييو-هونغ أكد لفرانس برس أن "نتائج كل الفحوص الطبية صدرت بعد ظهر اليوم وكلها سلبية". وقال إنه لم يكن ضرورياً إخضاع الركاب لفحوص نظرا إلى ضآلة خطر إصابتهم بالعدوى.

وبالتالي لن يكون على ركاب السفينة وطاقمها البقاء في حجر صحي بعد مغادرتهم هونغ كونغ.

وفرضت سلطات هونغ كونغ منذ السبت حجرا صحيا لأسبوعين على كل الوافدين من الصين القارية. وتتحقق السلطات من تطبيق الحجر الصحي عبر اتصالات هاتفية يومية وزيارات عشوائية للأشخاص المعنيين.

وأكد وزير الصحة في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي صباح الأحد أن 468 شخصا حتى الآن تلقوا أوامر بالبقاء في بيوتهم او الفندق أو مراكز إيواء فتحتها السلطات لهذا الغرض.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#هونغ كونغ
#سفينة سياحية
#فيروس "كورونا"
#الحجر الصحي

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