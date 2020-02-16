بريطانيا: إعلان حالة الطوارئ بعدة مناطق بسبب عاصفة دينيس

عرب ٤٨ / أ ف ب

تواجه بريطانيا عاصفة شديدة تجتاح بلادهم، أُطلق عليها اسم دينيس، والتي تسببت بإعلان بعض المناطق حالة التأهب القصوى، مع تحذيرات من خطر الموت.

وترافق العاصفة أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى تعليق مئات الرحلات الجوية في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز في حالة إنذار قصوى تشمل تحذيرا من "خطر الموت".

وأطلق صباح اليوم الأحد، نحو 200 إنذار بفيضانات في منطقة تمتد من جنوب أسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غربي البلاد. وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 145 كلم بالساعة.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، كما أعلنت شركات "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت". كما ألغيت أيضاً رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني صباح الأحد جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر موت"، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف بإدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويلز، جيريمي بار: "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

وبين الساعة السابعة من صباح السبت والثامنة من صباح الأحد، تساقط 132.8 ملم من الأمطار في سد "كراي ريزرفوار" في جنوبي الويلز، ما يفوق معدّل أمطار شهر واحد على هذه المنطقة الذي بلغ 110.8 ملم في شباط/فبراير، بحسب ما يوضح مكتب الأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني.

ونشرت وزارة الدفاع السبت الجيش في غربي يوركشير في شمالي بريطاينا المنطقة التي تضررت بقوة الأسبوع الماضي من فيضانات تسببت بها العاصفة كيارا.

وانتشلت جثتان صباح السبت على سواحل جنوب بريطانيا. ومن غير المعروف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة أو لا.