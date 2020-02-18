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روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 21:04

روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت السلطات روسيا، اليوم الثلاثاء، عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها اعتبارا من يوم الخميس المقبل، في إجراء جديد يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية، تاتيانا غوليكوفا، بحسب ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية إن "دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارا من 20 شباط/ فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة".

وأوضحت غوليكوفا التي تترأس أيضا مجموعة عمل مكلفة بمكافحة فيروس كورونا أن هذا القرار اتخذ "بسبب تفاقم الوباء في الصين واستمرار وصول المواطنين الصينيين إلى الأراضي الروسية".

وعدد كبير من الصينيين موجودون في روسيا سواء للسياحة أو الدراسة أو العمل، ويتم استخدام المطارات الروسية في شكل كثيف كنقطة ترانزيت بين الصين وأوروبا.

واتخذت السلطات الروسية تدابير مشددة جدا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 1900 شخص في العالم.

وأمرت موسكو خصوصا بإغلاق حوالى 4250 كيلومترا من حدودها مع الصين وقطع طرق السكة الحديد والحد من عدد الرحلات الجوية إلى مدن صينية.

ولم يعد لدى روسيا رسميا إصابات بالفيروس بعدما خرج مواطنان صينيان من مستشفياتها الأسبوع الماضي. وأفاد أطباء روس بأن إصابتهما كانت محدودة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#الصين
#روسيا

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