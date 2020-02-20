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بوتين يشكر ترامب لمساعدته بإحباط "هجوم إرهابي"

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 20:01

بوتين يشكر ترامب لمساعدته بإحباط "هجوم إرهابي"
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (أ. ب.)
عرب ٤٨

أثنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، لمشاركته معلومات ساعدت في إحباط "هجوم إرهابي" من قبل أتباع "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة سان بطرسبرغ، خلال عطل بداية العام الجديد.

قال بوتين في حديثه، خلال اجتماع مع مسؤولين بارزين من جهاز الأمن الفيدرالي (إف اس بي)، الوكالة البارزة التي خلفت جهاز الاستخبارات الروسي (كيه غي بي)، "نحن ممتنون لشركائنا لدعمهم وتضامنهم المهني في مواجهة التهديد المشترك"، وأضاف "سوف نرد بشكل طبيعي بالمثل."

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في كانون أول/ ديسمبر عن اعتقال روسيين إثنين اعترفا بالتخطيط لهجمات إرهابية في سان بطرسبرغ.

بعدها اتصل بوتين بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليشكره على النصيحة.

في كانون أول/ ديسمبر 2017، شكر بوتين بالمثل ترامب على معلومات وكالة الاستخبارات المركزية، التي ساعدت في إحباط سلسلة من التفجيرات في سان بطرسبرغ.

قال الكرملين حينها، إن نصيحة وكالة الاستخبارات المركزية دفعت جهاز الأمن الفيدرالي إلى اعتقال مجموعة من المشتبه بهم خططوا لمهاجمة كاتدرائية كازان، في سان بطرسبرغ وغيرها من المواقع المزدحمة.

تراجعت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، لكن موسكو وواشنطن تعهدتا بمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بوتين
#ترامب
#إرهاب
#روسيا
#أميركا

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