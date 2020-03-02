انسحاب بوتيجيج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

أعلن المرشّح بيت بوتيجيج عن انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي، الليلة الماضية، وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشّحين الديموقراطيين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة.

وانسحب بوتجيج، المرشّح البالغ 38 عاما والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، وأعلن رسميا إنهاء حملته. وقال انه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من اجل "المساعدة على توحيد الحزب".

وأضاف أن "هدفنا دوما كان المساعدة على جمع الأميركيين من أجل هزيمة دونالد ترامب. لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، أن أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا".

وأثار انسحاب بوتيجيج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.

وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين، أنّ نائب الرئيس السابق، جو بايدن، سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيجيج الانسحاب.

وكتب ترامب على "تويتر"، أن "بيت بوتيجيج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب إلى جو النعسان".