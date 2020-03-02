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كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات في إيطايا إلى 52

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 22:47

كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات في إيطايا إلى 52
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

ارتفعت حصيلة الوفيات في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى 52 بعد تسجيل 18 وفاة جديدة الإثنين، وعدد المصابين إلى 1835 حالة.

وذكر المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللو، أن 15 وفاة جرى تسجيلها، الإثنين، في إقليم "لومبارديا"، و3 في منطقة "إميليا رومانيا" شمالي البلاد.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن، الإثنين، وفاة 4 أشخاص بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 6 حالات، بحسب شبكة "cbsnews" التلفزيونية الأميركية.

(أ ب)

وقال المسؤولون الأميركيون، في مؤتمر صحافي، إن الفيروس قتل حتى الآن 6 أشخاص في ولاية واشنطن، هم 5 من سكان مقاطعة كينج، والسادس من مقاطعة سنوهوميش.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان بشمالي العراق، مساء الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 27 حالة.

وقال وزير الصحة في الإقليم، سامان برزنجي، للصحافيين، إن الإصابة الجديدة، من مدينة السليمانية، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الصحة العراقية في بيان، إنه تم "تشخيص 5 حالاتٍ جديدة مؤكدة بكورونا، 3 منها في بغداد وحالة في ميسان، والخامسة في النجف، ليرتفع العدد إلى 26.

(أ ب)

وأعلنت الصحة الجزائرية، الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، من نفس عائلة امرأة تبلغ من العمر 53 عاما، وابنتها البالغة 24 عاما أعلن في وقت سابق، إصابتهما في محافظة البليدة".

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#كورونا
#إيطاليا
#أميركا
#الجزائر
#العراق

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