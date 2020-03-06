إيران: 17 وفاة جديدة بكورونا يرفع حصيلة الوفيات لـ124

عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الجمعة، إنها سجلت 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيران إلى 124.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي أنه "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747".

وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم".

وبين المتوفين من جراء كورونا مستشار لوزير خارجية إيران شارك في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979، وفق ما ذكرت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء، اليوم. وذكرت الوكالة أن حسين شيخ الإسلام "الدبلوماسي المخضرم والثوري" توفي في ساعة متأخرة أمس.

وتكافح إيران لاحتواء انتشار الفيروس. وستة من الذين توفوا، مؤخرا، سياسيون أو مسؤولون حكوميون.

وقبل وفاته، كان شيخ الإسلام مستشاراً لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف. وتولى مهام سفير إيران لدى سورية، وكان أيضا نائبا لوزير الخارجية بين 1981 و1997.

وأودى الفيروس أيضا بحياة مسؤولين إيرانيين آخرين بارزين، مثل محمد ميرمحمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ومن المسؤولين الذين توفوا بالفيروس، النائب محمد علي رمضاني، ومجتبى بورخنلي، المسؤول في وزارة الزراعة، وكلاهما من محافظة جيلان التي كانت من الأكثر تأثرا بالفيروس.

وقضى كذلك أحمد تويسركاني، أحد مستشاري رئيس الهيئة القضائية، وهادي خسروشاهي، السفير السابق لدى الفاتيكان، ومجتبى فاضلي، مساعد رجل دين بارز.

وترقد النائبة عن طهران، فاطمة رهبار، في غيبوبة منذ إصابتها، بحسب وكالة إيسنا.

وأصيب عدد آخر من المسؤولين بالفيروس ويخضعون للحجر، بينهم نائبة الرئيس، معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة، إيراج حريرشي، وآية الله العظمى موسى الشبيري الزنجاني، الذي يعد من كبار المراجع الدينية.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وعلقت فعاليات ثقافية ورياضية كبيرة وخفضت ساعات العمل في أنحاء البلاد ضمن جهود احتواء الفيروس، الذي وصل إلى جميع محافظاتها الـ31.