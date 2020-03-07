كورونا: 36 وفاة جديدة في إيطاليا وارتفاع عدد الإصابات في دول عربية

أعلن المدير العام للدفاع المدني في إيطاليا أنجيلو بوريللي، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 233 إثر تسجيل 36 وفاة جديدة اليوم.

وأضاف بوريللي، أنه "في مؤتمر صحافي بالعاصمة روما، إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 5061". ولفت إلى أن ارتفاع عدد المتعافين من المرض وصل إلى 589 شخصًا بعدما كان 523 أمس الجمعة.

(أ ب)

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 بعد تسجيل 6 حالات جديدة في لبنان، وفقًا لما أعلنت سلطات البلاد.

وقال مستشفى رفيق الحريري في بيان إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية".

وأضاف البيان أن "13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادًا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

وأعلن لبنان أمس الجمعة، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 آذار/ مارس الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررًا حتى 8 آذار/ مارس.

(أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 55؛ إثر تسجيل 8 إصابات جديدة. وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزارة "تؤكد تشخيص 8 إصابات جديدة بكورونا، هي 7 حالات في بغداد والثامنة في النجف".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المصابين والمخالطين". وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 55؛ توفي منهم 4، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

(أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أن 1295 شخصًا من جنسيات مختلفة في البلاد، يخضعون للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت ولاية نيويورك الأميركية، السبت، حالة الطوارئ إثر ارتفاع إصابات كورونا فيها إلى 76. وأوضحت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية أن حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن حالة الطوارئ عقب ارتفاع إصابات الفيروس بنسبة 50% خلال يوم واحد.

وحتى مساء الجمعة، تم الإعلان عن إصابة نحو 50 شخصًا في نيويورك ب"كورونا"، معظمهم في مقاطعة ويست تشيستر.