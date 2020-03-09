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الصين تسجل 22 وفاة جديدة بكورونا وأدنى عدد إصابات بالفيروس

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 06:25

الصين تسجل 22 وفاة جديدة بكورونا وأدنى عدد إصابات بالفيروس
بكين، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

قالت السلطات الصحية في الصين اليوم، الإثنين، إنه سُجّلت 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، الإثنين، في حين أنّ العدد اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد هو الأدنى منذ بدء عمليّة الإحصاء في كانون الثاني/يناير.

و21 من حالات الوفاة الـ 22 الجديدة، في مقاطعة هوباي، ليرتفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 3119. وأعلنت السلطات الصحّية عن 40 حالة إصابة جديدة، معظمها في مقاطعة هوباي، بؤرة الفيروس، علما أن عدد الإصابات في الصين بلغ 80,700.

وألمح مسؤول صيني كبير، يوم الجمعة الماضي، إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوباي قريباً. وقال في مؤتمر صحافي إنه "اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً".

من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبيّة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا، اليوم، عن أدنى رقم يوميّ للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.

وسجّلت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة 248 حالة جديدة مؤكّدة، أمس، وهذا أدنى رقم يوميّ منذ أواخر شباط/فبراير الفائت، ما يرفع العدد الإجماليّ للمصابين في البلاد إلى 7,382. وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51.

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#فيروس كورونا
#الصين
#كوريا الجنوبية

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