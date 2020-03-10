تركيا خالية من كورونا والخطوط التركية تقلص رحلاتها للبلاد

تعتزم شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، تقليص عدد رحلاتها إلى البلاد، علما بأن الشرطة تعد واحدة من أكبر شركات الطيران الأجنبية العاملة في إسرائيل، في ظل التعليمات الصارمة التي صدرت مؤخرا عن السلطات الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

بالمقابل، أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، إنه لم تُرصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا لغاية الآن، إلا أن احتمال وصول الفيروس كبير للغاية.

وأوضح قوجة خلال مشاركته في اجتماع للجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان التركي، أنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلاد من الخارج عزل أنفسهم بالمنازل لمدة لا تقل عن 14 يومًا".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مصدر في الخطوط الجوية التركية، أن على الرغم من قرار تقليص حجم عملها في إسرائيل إلا أن الرحلات ستستمر.

ولفت الموقع إلى أن الخطوط الجوية التركية تنظم 50 رحلة أسبوعية من تل أبيب إلى إسطنبول بمعدل 6 - 9 رحلات باليوم.

وعلى ضور القرار الجديد فإن الخطوط الجوية التركية ستكتفي بتنظيم 4 رحلات يومية (28 رحلة في الأسبوع). وبدء من 13 آذار/ مارس الجاري ستشرع الشركة في تنفيذ المرحلة الثانية من سياسة التقليص ليقل عدد الرحلات الأسبوعية من إسطنبول إلى تل أبيب لـ14 رحلة أسبوعية بمعدل رحلتين في اليوم.

وأصاب الفيروس، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 114 ألف شخصًا في أكثر من 115 دولة وإقليم، ووصلت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 4027 وفاة، معظمهم في الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.