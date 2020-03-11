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إيطاليا: 12 قتيلًا في السجون جراء تشديد القيود بسبب كورونا

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 12:41

إيطاليا: 12 قتيلًا في السجون جراء تشديد القيود بسبب كورونا
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / الأناضول

ارتفع عدد القتلى الإيطاليين، في سجون بلادهم إلى 12 وفاة، نتيجة توتّر الأوضاع في السجون ونشوب اضطرابات وأحداث عنف بين السجناء وبين السجّانين، جرّاء تشديد الرقابة وفرض القيود عليهم تحسبًا من انتشار كورونا داخل السجون.

وذكرت الصحافة الإيطالية، أن أكثر من 20 سجنًا في عموم البلاد، شهدت أحداث شغب احتجاجًا على القيود الجديدة للسلطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر هذه الأحداث عنفًا، وقعت في سجن بمدينة مودينا شمالي البلاد، والتي شهدت مصرع 9 سجناء إثر تدخل قوات الأمن لفض أحداث الشغب في السجن.

وفي السياق ذاته، فرّ 77 شخصًا من سجن بمدينة فوجييا، مستغلين أجواء الفوضى التي تشهدها السجون، ليتم لاحقًا إلقاء القبض على بعضهم، فيما تتواصل أعمال البحث عن 20 فارين آخرين.

وأصدر رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الأحد مرسومًا تشريعيًا يقضي باتخاذ تدابير وفرض قيود جديدة لمنع انتشار كورونا، بينها إلغاء اللقاءات بين السجناء وذويهم.

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا، لغاية أمس الثلاثاء، بسبب كورونا إلى 631، بعد تسجيل 168 حالة جديدة، في حصيلة يومية تعد الأكبر من نوعها منذ انتشار الفيروس في البلاد.

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