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الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليار يورو لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 10:11

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليار يورو لمواجهة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، إن المفوضية ستنشئ صندوقا استثماريا للاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليار يورو أي ما يعادل 28 مليار دولار للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وأدلت ليين بهذه التصريحات بعد مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد، وأوضحت أن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل مبلغ قدره 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد متابعة بقولها، إن "هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعًا إلى 25 مليار يورو، لتحقيق ذلك سأقترح على المجلس الأوروبي والبرلمان هذا الأسبوع الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو".

وتوقعت أن تتدفق الأموال في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تصريحات أدلى بها مع فون دير ليين إن"نحن جاهزون لاستخدام كل الأدوات اللازمة" مضيفًا أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة، وسيجري أيضا تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل لإنفاق العام.

ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أفادت قبل أسابيع بأن وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#رئيسة المفوضية الأوروبية
#كورونا الجديد
#الأزمة الاقتصادية
#صندوقا استثماريا

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