كورونا: ارتفاع الإصابات والوفيات في أوروبا وسيطرة في الصين

سجلت معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفاعا في العديد من الدول الأوروبية، فيما أكدت السلطات الصينية السيطرة على الفيروس.

في بريطانيا، أعلنت نادين دوريس، النائبة المحافظة في مجلس العموم البريطاني والوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة أنّها خضعت لفحص مخبري أكد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أن السلطات الصحية تعمل الآن على تحديد المكان الذي التقطت فيه العدوى والأشخاص الذي خالطتهم مذّاك والذين يُخشى أن يكونوا قد التقطوا العدوى منها.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في بريطانيا 373 شخصا توفي منهم ستة.

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا قفز إلى 631، بعد تسجيل 168 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا 10149 شخصا. وأوضح رئيس الوكالة أن 1004 مصابين تعافوا أمس الثلاثاء تماما مقابل 724 شخصا في اليوم السابق.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع الحصيلة الرسمية للوفيات بكورونا إلى 30 حالة.

وقد وضعت السلطات باتريك سترزودا مدير ديوان الرئيس الفرنسي تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد تعامله مع مصاب بالفيروس.

وأعلنت تركيا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل عاد مؤخّراً من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية "جيّدة".

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجا، في خطاب عبر التلفزيون إنه "مساء أمس لثلاثاء، جاءت نتيجة اختبار مريض يشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف أن المريض أصيب على الأرجح بمرض كوفيد-19 خلال رحلة إلى دولة أوروبية، رافضا في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع "هذه أول حالة مؤكدة في بلدنا (...) المريض رجل صحته العامة جيدة"، مشددا على أن أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

وفي اليابان، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن اليابان سجلت 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء ظهور المرض.

وأوضحت بيانات هيئة الإذاعة والتلفزيون ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1278 منها 696 من السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 من العائدين على متن رحلات جوية من الصين. وتم تسجيل حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء في مقاطعة هيوجو بغرب البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن عدد الوفيات بالفيروس في اليابان 19 شخصا منهم سبعة كانوا على متن السفينة دايموند برنسيس.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء تسجيل 242 حالة جديدة وست حالات وفاة جديدة، في كوريا الجنوبية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 7755 وعدد الوفيات إلى 60 حالة.

وسجلت الصين ارتفاعا في الإصابات المستوردة بالفيروس، ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الحالات الآتية من دول أخرى إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه في الداخل لوقف تفشي الفيروس.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية وفاة 22 شخصا وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد.

وتمكنت الصين من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد الفيروس، ما دفع بالرئيس شي جينبينغ، أمس الثلاثاء، إلى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان وإعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي.

وانخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقام، اليوم الأربعاء، شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق بسبب الزيادة في الإصابات المستوردة.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 54 وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع عدد الوفيات إلى 291، في حين ارتفع مجمل عدد الإصابات إلى أكثر من ثمانية آلاف.

وفي أميركا، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، إن السلطات الاتحادية ستكشف خلال الساعات القادمة عن توصيات تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا في الولايات الأربع الأكثر تضررا حتى الآن.



وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض "سنعمل خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة ليس فقط مع ولاية واشنطن ولكن مع كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وسنكشف عن توصياتنا.. توصيات السي دي سي" في إشارة إلى المراكز الاتحادية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.