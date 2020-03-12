إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" إلى 1016

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم، الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إلى 1016 أي بزيادة نسبتها 23 في المئة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس، إلى 15113 بعدما سجل 12462 أي بزيادة نسبتها 21.7 في المئة. وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الحالات منذ اكتشاف التفشي في 21 فبراير شباط.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن هناك 1153 شخصا في العناية المركزة.

وأمس أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".

وأشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص قضى منهم 827 شخصاً.

وسجّلت إيطاليا نحو ستين بالمئة من مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج أراضي الصين القارية.

ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.

وتفرض إيطاليا حظرا عاما على التجمّعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/أبريل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي في خطابه، الذي دام تسع دقائق، أن "لا حاجة للتهافت على شراء على المواد الغذائية" لان متاجر بيع الاغذية ستبقى مفتوحة طيلة الوقت. ولم يقصد كونتي فرض قيود جديدة على السفر او النقل.

وقال إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.