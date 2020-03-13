كورونا: 7 وفيات و8 إصابات جديدة بالصين

أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل سبع وفيات وثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات، في منتصف كانون الثاني/يناير. وبلغ مجموع الوفيات 3176 في البر الصيني الرئيسي.

وضمن الإصابات الجديدة هذه، تمّ تسجيل خمس حالات في مدينة ووهان، حيث كان الفيروس ظهر في أواخر العام الماضي. أمّا الحالات الثلاث الأخرى، فسُجّلت اثنتان منها في شنغهاي وواحدة في بكين، وقد تسبّب بها أشخاص وافدون من الخارج لم تُحَدّد جنسياتهم.

ولدى الصين الآن ما مجموعه 88 حالة "مستوردة" من دول أخرى، وهو ما يمثّل تحدّيا جديدا للسلطات الصحية.

وأعلنت كوريا الجنوبيّة، اليوم، تسجيلها أقلّ عددٍ من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ في ثلاثة أسابيع. وقالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنّ عدد المرضى الذين تعافوا تجاوزَ أمس وللمرّة الأولى عدد الإصابات الجديدة.

وفي المجموع، تمّ أمس تسجيل 110 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في كوريا الجنوبية إلى 7979 حالة. وفي اليوم نفسه، ارتفع إلى 177 عدد المرضى الذين تعافوا بالكامل وغادروا المستشفيات، وفق المصدر إيّاه.

غير أنّ رئيس الوزراء، تشونغ سي-كيون، قال إنّ الحكومة "ينبغي ألا تشعر بالراحة"، مشددا على أنّ "المعركة ضد فيروس كورونا أصبحت الآن معركة عالمية".

كذلك أعلنت مصادر دبلوماسية، الليلة الماضية، أنّ الفحوص الطبّية أظهرت إصابة دبلوماسيّة من بعثة الفيليبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا، لتكون بذلك أوّل إصابة مسجّلة في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وهذه الدبلوماسيّة العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة والتي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجّهت إلى مقرّ الأمم المتحدة للمرّة الأخيرة يوم الإثنين الماضي. وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض انفلونزا ورأت طبيبا.

وجاء في رسالة للبعثة الفيليبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدّة لدى الأمم المتحدة، أنه "تلقّت (الدبلوماسية الفيليبينية) مكالمة اليوم (الخميس) تُخبرها بأنّها مصابة بكوفيد-19. وتم إغلاق البعثة الفيليبينية وأُصِدرت تعليمات لجميع" الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحّي.

ويعمل نحو ثلاثة آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.