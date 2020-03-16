ألمانيا تمنع تسلّط ترامب على تطوير لقاح مضاد لكورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

وجهت الحكومة الألمانية للولايات المتحدة اليوم الإثنين، اتهامًا لمحاولتها وضع يدها على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا طوّره مختبر ألماني، محذرة بأنها ستبذل كل ما بوسعها حتى ينجح المشروع في أوروبا.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس، في مقابلة نشرتها المجموعة الإعلامية المحلية "فونكي" الإثنين إن "الباحثين الألمان يلعبون دورًا أساسيًا في تطوير أدوية ولقاحات ولا يمكن أن نسمح لآخرين بالسعي لحيازة حصرية نتائجهم".

وأكد وزير الداخلية هورست زيهوفر، مساء الأحد صحة معلومات نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية في اليوم نفسه حول محاولة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع يده على المختبر الألماني من خلال عرض مبلغ مالي ضخم عليه.

وقال خلال مؤتمر صحافي إنه "كل ما يمكنني قوله هو إنني سمعت مرارًا اليوم من أعضاء في الحكومة أن هذا صحيح".

وأفاد أنه سيتم بحث المسألة الإثنين ضمن "لجنة الأزمة" الحكومية المكلفة الإشراف على مكافحة انتشار فيروس كورونا الذي تسبب حتى الآن في ألمانيا بستة آلاف إصابة و12 وفاة. ويدور اختبار القوة بين الولايات المتحدة وألمانيا حول مختبر "كيور فاك" في توبينغن بجنوبي غرب البلاد.

(أ ب)

وكتبت الصحيفة الألمانية أن ترامب يسعى لاجتذاب علماء ألمان يعملون على مشروع اللقاح من خلال عرض ملايين الدولارات عليهم أو للحصول على حصرية اللقاح من خلال الاستثمار في الشركة. وقال مصدر قريب من الحكومة الألمانية للصحيفة أن اللقاح سيكون في هذه الحالة "للولايات المتحدة وحدها".

ففي الأثناء نظمت المقاومة ضد مشاريع ترامب صفوفها في ألمانيا ولا سيما داخل الشركة المعنية التي أكدت على الاهتمام الأميركي بدون أن تتحدث عن "عرض شراء". وأثنى وزير الاقتصاد الالماني بيتر ألتماير، على "القرار الممتاز" الذي اتخذته شركة "كيور فاك" برفضها عروض واشنطن.

(أ ب)

ورأى مكتبه "من المهم للغاية أن يكون بإمكاننا إنتاج لقاحات في ألمانيا وأوروبا"، محذرًا بأن بإمكان الوزير معارضة أي مشروع استثمار في مؤسسات وطنية تعتبر إستراتيجية.

وأعلنت الوزارة أنه "بإمكان الحكومة التدقيق عن كثب في عمليات استحواذ دول أجنبية على شركات ألمانية، خصوصا إذا كان الأمر يمس بالمصالح الأمنية لألمانيا وأوروبا".

ووجه رئيس الحزب الديموقراطي الحر الألماني كريستيان ليندنر، أصابع الاتهام مباشرة إلى ترامب.

وقال إنه "من الواضح أن كل الوسائل متاحة برأي الرئيس الأميركي خلال الفترة الانتخابية" مضيفًا أن "مكافحة فيروس كورونا المستجد هي مهمة تعني البشرية بأكملها، لا مجال للأنانية".