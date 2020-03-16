الملك الإسباني يتنازل عن ميراث والده بعد فضائح فساد مرتبطة بالسعودية

أعلن الملك الإسباني، فيليبي السادس، مساء أمس الأحد، تنازله عن ميراث والده الملك خوان كارلوس الأول، وحرمانه من راتبه السنوي، بعد الكشف عن تهم فساد.

وجاء إعلان البلاط الملكي الإسباني، بعد صدور تقرير اتهم الملك فيليبي بالاستفادة من حساب خارجي أُدير لصالحه عام 2008 من قبل والده خوان كارلوس، عندما كان لا يزال الملك.

ويستمر محققون سويسريون بالتحقيق في حساب خارجي يزعم انه يدار لصالح خوان كارلوس. كما يزعم أن 88 مليون يورو دخلت الحساب من العاهل السعودي السابق، الملك عبد الله، في 2008، ويعتقد المحققون أن المبلغ ربما يكون مقابل "خدمات"، وفق صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية.

ويوم السبت، أوردت صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية أن فيليبي تمت تسميته مستفيدا لصندوق بالخارج يسيطر على الحساب السويسري مع هدية بقيمة 65 مليون يورو من السعودية لوالده عندما كان يتولى العرش.

وينفي فيليبي أي علم له بالصندوق الذي ورد في بيان الاحد.

