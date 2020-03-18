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مسنّة إيرانيّة تبلغ من العمر 103 سنوات تتعافى من كورونا

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 10:36

مسنّة إيرانيّة تبلغ من العمر 103 سنوات تتعافى من كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

كسرت سيدة مسنّة إيرانيّة، تبلغ من العمر 103 أعوام، كل التوقعات من عوارض فيروس كورونا، حيث أعلنت سلطات بلادها اليوم الأربعاء، عن معافاتها بعد أن أُصيبت بالفيروس.

وأوضح رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان، نويد دانائي، في تصريح صحافي، أن السيدة غادرت المستشفى بعد أن مكثت فيه لمدة أسبوع وبعد شفائها تماما من كورونا.

وتعافت امرأة صينية أخرى تبلغ من العمر 103 أعوام أيضًا، يوم الإثنين، بعد فترة علاج امتدت ستة أيام بمستشفى مدينة ووهان الصينية.

وسبقت هاتان السيدتان حالة تعافٍ أخرى من كورونا لرجل عمره 100 عام، في مدينة ووهان أيضًا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 198 ألفًا في 163 دولة وإقليمًا، توفي منهم 7990، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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