كورونا يصيب نائبين أميركيين.. وخطة اقتصادية بقيمة 1.3 ترليون دولار

صرّح نائبان أميركيان أمس الأربعاء، أنهما مصابان بفيروس كورونا ليصبحا أول عضوين في الكونغرس مصابان بالوباء الذي لم يتوقف انتشاره في الولايات المتحدة.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز- بالارت البالغ من العمر 58 عامًا، في بيان إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن الجمعة ومساء السبت ظهرت على عضو الكونغرس دياز- بالارت أعراض تشمل الحمّى والصداع. لقد تمّ إبلاغه للتوّ بأنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية.

وأضاف دياز، أنني "أودّ أن أطمئن الجميع بأنّني أشعر بتحسّن كبير"، مناشدًا في الوقت نفسه "الجميع أن يأخذوا الفيروس على محمل الجدّ وأن يتّبعوا إرشادات مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لتجنّب الإصابة بالمرض والحدّ من انتشاره".

(أ ب)

وما هي إلا بضع ساعات حتى أعلن نائب ثان، هو الديموقراطي بن ماكآدامز البالغ من العمر 45 عامًا، أنّه مصاب بدوره بالفيروس.

وقال النائب عن ولاية يوتاه في بيان على تويتر إنّه "مساء السبت بعد عودتي من واشنطن ظهرت عليّ أعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح. بعد التشاور مع طبيبي نهار الأحد وضعت نفسي على الفور في العزل في منزلي وقد أجريت كل اجتماعاتي عبر الهاتف".

وأضاف أنّه بعد أن ساءت حاله الصحية طلب منه طبيبه الثلاثاء الخضوع لفحص كورونا فأتت النتيجة الأربعاء إيجابية.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في الولايات المتحدة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 118 شخصًا، بحسب جامعة جون هوبكينز.

وعلى صلة وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، على خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في اليوم نفسه وتهدف خصوصًا لضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجدّ على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وذلك بانتظار انتهاء المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس على خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تصل قيمتها إلى 1300 مليار دولار.

(أ ب)

والخطة التي دعمها الحزبان في الكونغرس أقرّها مجلس الشيوخ الأربعاء بغالبية كبيرة، إذ أيّدها 90 سناتورًا وصوّت ضدّها 8، وذلك بعدما أقرّها مجلس النواب ليل الجمعة السبت بأغلبية 363 صوتاً مقابل 40.

وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.