إيران تؤكد مصداقية معلوماتها حول "كورونا"

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، يوم أمس الخميس، إنهم يعلنون عن كافة الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بكل شفافية ومصداقية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الإيراني، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بمناسبة عيد النوروز؛ ردًا على مزاعم حول تعمد السلطات الإيرانية إخفاء المعلومات الحقيقية حول الوباء.

وأضاف الوزير قائلا "الإحصائيات التي تعلن في إيران عن فيروس كورونا واحدة من الإحصائيات الأكثر صدقًا حول العالم، ولم نخف أية واقعة أصيبت فعلا بالفيروس، صدقوا هذا فنحن نتمتع بالشفافية في هذه النقطة".

وأوضح الوزير أنه في حال اتباع المواطنين التعليمات والتدابير والتحذيرات المعلن عنها، ودعم السلطات في البلاد، فإنهم سيتمكنون من هزيمة الفيروس في غضون أسبوعين.

وأصاب فيروس كورونا حتى مساء الخميس 18 ألف و407 أشخاص بإيران، فيما بلغت الوفيات 1284 حالة.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.