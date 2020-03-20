  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة في الصين

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 08:31

لليوم الثاني على التوالي.. لا إصابات جديدة في الصين
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت الصين صباح اليوم، الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، في وقت يهدد تزايد عدد الإصابات القادمة من الخارج التقدّم الذي حققته في مكافحة الوباء.

ويقدّم تراجع عدد الإصابات في البلاد شعاع أمل لباقي العالم في وقت تتخذ سلسلة دول أخرى إجراءات حجر في مسعى لاستنساخ الأسلوب الذي تعاملت فيه بكين مع الوباء.

وتراجع عدد الوفيات في الصين كذلك بشكل كبير إذ أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في كانون الثاني/يناير.

وتجاوز حاليا عدد الوفيات في إيطاليا (3400 شخص) ذلك المسجل في الصين حيث أودى كوفيد-19 بحياة 3248 شخصا.

وأصيب نحو 81 ألف شخص بالفيروس في الصين، لكن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مصابين فيه حتى الآن بلغ 7000.

ويعتقد أن الفيروس ظهر في سوق للحيوانات في مدينة ووهان وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر.

وفرض حجر صحي على نحو 56 مليون شخص في ووهان وباقي مقاطعة هوباي في أواخر كانون الثاني/يناير، لكن السلطات بدأت بتخفيف القيود على السفر بشكل تدريجي مع تراجع عدد الإصابات.

وتخشى الصين حاليا من قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع مناطق عدة بينها بكين لفرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج.

وأشارت اللجنة الصحية إلى تسجيل 39 حالة إضافية لأشخاص قادمين من الخارج الجمعة، ما رفع إجمالي هذه الحالات إلى 228.


#فيروس كورونا
#الصين

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران تؤكد مصداقية معلوماتها حول "كورونا"
إيران تؤكد مصداقية معلوماتها حول "كورونا"

2020-03-20

كورونا: أميركا تخيّر مواطنيها بين العودة والبقاء بالخارج
كورونا: أميركا تخيّر مواطنيها بين العودة والبقاء بالخارج

2020-03-20

السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين

2020-03-20

الأكثر قراءة

كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى

كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى

2020-03-19
نتنياهو يصدر تعليمات ويتخوف من لجنة تحقيق بعد كورونا

نتنياهو يصدر تعليمات ويتخوف من لجنة تحقيق بعد كورونا

2020-03-19
الصحة الإسرائيلية: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا

الصحة الإسرائيلية: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا

2020-03-19
الصحة الإسرائيلية طالبت الكنيست بإقرار

الصحة الإسرائيلية طالبت الكنيست بإقرار "وقف مطلق لحرية الفرد"

2020-03-19
حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

2020-03-19