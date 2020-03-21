تظهر البيانات الرسمية التي ترد من جميع أنحاء العالم تسجيل إصابات وحالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسجلت 3 بلدان عربية، اليوم السبت، 80 إصابة جديدة، فيما أعلنت الصين عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة على الصعيد المحلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وسط شكوك من صحة الأرقام المعلنة.

وسجلت إسبانيا 1326 وفاة بكورونا المستجد في ارتفاع بنسبة 32% ليوم واحد، كما أعلنت وزارة الصحة في بيان صدر عنها اليوم، السبت، وازداد عدد الحالات في كل أنحاء إسبانيا بنحو 25% منذ الجمعة ليرتفع من 19,980 إلى 24,926 حالة. وكان الارتفاع خلال 24 ساعة من الخميس إلى الجمعة قد بلغ نسبة 30% بالنسبة للوفيات و16,5% لحالات الإصابة.

كرواتيا (أ ب)

ولا تزال منطقة مدريد تسجل أعلى عدد إصابات إلى حد كبير مع 8921 إصابة (نحو 36% من إجمالي عدد الإصابات) متقدمة على كاتالونيا (4203) وإقليم الباسك (1725) والأندلس (1515).

وإسبانيا هي ثالث دولة تؤكد أعلى عدد إصابات بعد الصين وإيطاليا ومتقدمة على إيران، لكن هذه الأرقام قد تتفاوت نظرا لأنها تعتمد على عدد الفحوصات التي أجريت.

ومنذ أسبوع يلزم 46 مليون إسباني منازلهم ولا يحق لهم الخروج إلا لأسباب العمل أو شراء المواد الغذائية والأدوية أو لإخراج كلابهم من المنازل لفترة وجيزة.

الصين: لا إصابات محلية بـ"كورونا" لليوم الثالث

في المقابل، أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على الصعيد المحلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في بيان نشرته اللجنة الصحية في الحكومة الصينية، السبت.

وقالت اللجنة إنها سجلت 41 إصابة جديدة، جميعها لأشخاص جاؤوا إلى البلاد من الخارج، ولم تسجل إصابات محلية. وأشارت إلى أن عدد ما أسمته "الحالات الوافدة" ارتفع بذلك إلى 269 حالة.

زيمبابوي (أ ب)

من ناحية أخرى، تحدثت وسائل إعلام صينية عن احتفالات بالألعاب النارية في مدينة ووهان، وهي موطن الفيروس، على خلفية التصريحات الحكومية.

لكن عددًا من المواطنين المقيمين في ووهان شككوا في التصريحات المتعلقة بعدم تسجيل حالات إصابة محلية جديدة.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، في تقرير لها، أن السلطات في ووهان بدأت بإزالة نقاط المراقبة الخاصة بالفيروس.

(أ ب)

وأشارت إلى استمرار إغلاق الطرق الواقعة خارج مركز المدينة، وأن هناك مخاوف من عدم إعلان الأرقام الحقيقة من قبل السلطات.

ويقول ون جي، وهو أحد سكان ووهان، إنه ينظر بشك وريبة إلى المعلومات التي تشير إلى عدم تسجيل إصابات جديدة خلال 3 أيام الأخيرة. وأشار إلى أن الطريق الأسلم هو البقاء في المنزل، مضيفًا: "لا أصدق الأرقام".

بينما أعلنت السلطات الحكومية في الصين وفاة 7 أشخاص بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3255 في البلاد.

80 إصابة جديدة في السعودية والإمارات ولبنان

في الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالسعودية إلى 392، حسب ما أفادت الوكالة الرسمية (واس)، وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين من المرض بلغ 16 حالة.

وفي أبوظبي، أفادت السلطات الإماراتية بتسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 153. وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، إنه تم "تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا تعود جميعها لأجانب".

(أ ب)

وأوضحت أن الإصابات الجديدة شملت 3 من بريطانيا و3 من باكستان، و4 من بنغلاديش، وشخصا من كل من البرتغال وبولندا والولايات المتحدة، و"جميعهم حالاتهم مستقرة". وأشارت المتحدثة إلى شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.

وفي بيروت، أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع المصابين بكورونا إلى 206 إثر تسجيل 19 حالة جديدة. وقالت الوزارة: "بعد ورود نتائج مخبرية جديدة بلغ اليوم المجموع النهائي للحالات المصابة بكورونا 206".

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 277 ألف شخص. وحسب موقع "وورلدو متر/ Worldometer" الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بكورونا، فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ 277 ألفا و300 شخص حول العالم، حتى ظهر السبت.

ووفق الموقع ذاته فإن عدد الوفيات وصل إلى 11 ألفا و431 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى اليوم 91 ألفا و994 شخص.

وتأتي إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، وإيران، في مقدمة الدول التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس في آخر 24 ساعة.