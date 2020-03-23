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فحص أول يكشف عدم إصابة ميركل بفيروس كورونا المستجد

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 23:01

فحص أول يكشف عدم إصابة ميركل بفيروس كورونا المستجد
عرب ٤٨/ أ ف ب

أثبت فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلوها من فيروس كورونا المستجد، وهي "بحالة جيدة" في إطار العزل الذي فرضته على نفسها لفترة أسبوعين إثر احتكاكها بأحد المصابين بالفيروس، وفق متحدث حكومي.

وأشارت المستشارية الألمانية، أمس الإثنين، إلى أن نتائج فحص أول أتت سلبية، على أن تخضع ميركل لفحوص أخرى في الأيام المقبلة لحسم المسألة نهائيا.

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن زيبرت، قال للصحافيين في وقت سابق إن ميركل "بحالة جيدة وهي تعمل في المنزل"، من دون التوضيح ما إذا كانت موجودة في مقر المستشارية أو في شقتها في وسط برلين حيث تؤكد أنها تحب أن تمضي وقتها.

وهي شاركت في اجتماع عقده مجلس الوزراء عبر الهاتف صباح الإثنين، خصص لخطة الإنقاذ الاقتصادية التي وضعتها ألمانيا لجبه الوباء.

ومساء الأحد، أعلن زيبرت أن ميركل البالغة 65 عاما تقبع في الحجر الصحي بعدما احتكت الجمعة بطبيب حقنها باللقاح قبل أن تثبت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المستشارة الألمانية التي لم تظهر عليها أخيرا أي أعراض لمشكلات صحية، قد أعلنت لتوها تدابير جديدة ضد وباء كوفيد 19 بما يشمل منع أي تجمع لأكثر من شخصين.

وتلقت ميركل التي تتولى منصبها منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما وحتى 2021 كحد أقصى، رسائل تعاطف عدة منذ إعلان دخولها الحجر الصحي، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

وبلغ عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 22 ألفا و672 إضافة إلى 86 وفاة، بحسب معهد روبرت كوخ.


#أنجيلا ميركل
#فيروس كورونا

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