أبرز السياسيون والرياضيون والفنانون الذين أصابهم كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصاب فيروس كورونا أبرز الشخصيات في السياسة ومجال الرياضة والفن، وتتوفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير، مانو ديبانغو، أمس الإثنين، ليصبح أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بكورونا .

وبين الشخصيات المصابة بكورونا، مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو، والمنتج السينمائي الأميركي السابق، هارفي واينستين، والممثل الأميركي، توم هانكس.

بلاسيدو دومينغو ( أ ب)

وتوفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير، مانو ديبانغو بفرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، وفقا لما أفاده ناشر أعمال الفنان الموسيقية، تييري دوروبير لوكالة فرانس برس.

قبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس الماضي في باريس.

وأعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم السبت الماضي إصابته بالمرض، كما أعلن مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينغو إصابته الأحد الماضي قائلا إنه "في صحة جيدة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد الماضي أن المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين (أ ب)

وأوضح الممثل الأميركي، أمس الإثنين، توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس، أنهما في تحسن بعد حوالى أسبوعين من الحجر الصحي في استراليا، كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار/ مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

الممثل البريطاني، إدريس ألبا (أ ب)

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا، لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/ فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

وأعلن قصر موناكو في 19 آذار/مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه البالغ 69 عامًا أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس بكورونا، لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نُشر على "تويتر".

ووضع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وتضم حكومات العديد من الدول منها إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران واستراليا وبولندا والنروج والمغرب والبرازيل وبوركينا فاسو، عضوًا أو أكثر مصابين بكورونا.

ووضعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الأحد الماضي بعدما اختلطت بطبيب مصاب، ووضع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي في الحجر الصحي السبت بعدما زار ناميبيا التي سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

أنغيلا ميركل (أ ب)

وأعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، مارتي أهتيساري البالغ 82 عاما بفيروس كورونا المستجد. وتوفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

وأصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طواعية في المنزل منذ 11 آذار/ مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

بليز ماتويدي من جهة الشمال (أ ب)

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لعدة أيام في ماديرا مسقط رأسه، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض، ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، السبت الماضي، إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وأعلن في أنجلترا، مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي، وعلى مدى 12 يوما، جاءت نتائج اختبارات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت.

كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة، ارفين نغابيث الخميس الماضي إلى المستشفى بسبب كورونا المستجد.