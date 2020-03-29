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وفاة رضيع أميركي جراء كورونا

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 08:52

وفاة رضيع أميركي جراء كورونا
من نيويورك ( أ ب)
عرب ٤٨ /أ ف ب

توفي رضيع أميركي، مساء أمس السبت، جراء إصابته بفيروس كورونا، والتي اعتبرت أنها حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي .

وقال حاكم الولاية، جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة الرضيع مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

وقالت رئيسة الإدارة نغوزي ايزيكي في بيان إنه "لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19"، وأضافت أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".

وقال بريتزكر الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ إن " معرفة مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا"، وأضاف "أنه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب ان نتحسر على ذلك".

وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

وتجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين أمس السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.


#فيروس كورونا
#كورونا
#رضيع
#أميركا

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