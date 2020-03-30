إيطاليا تنتقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا

انتقد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء "كورونا"، موضحًا في مقابلة أجراها مع صحيفة "البايس" الإسبانية، أن الاتحاد لم يُظهر بعد التضامن الاقتصادي المنتظر للخروج من هذه الأزمة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن بلدان جنوبي أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا اللتين تأثرتا أكثر من غيرهما من الفيروس، لم تحصلا على الدعم الاقتصادي المنشود من الاتحاد الأوروبي، وقوبلت مطالبهم بالرفض الألماني والهولندي. واعتبر أن "أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية".

وأفاد كونتي بأن أزمة كورونا لا تفرّق بين البلدان وهي تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، واصفا إياها بـ"أزمة صحية انفجرت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إنها تحدي تاريخي لجميع أوروبا".

وحول الرفض الألماني والهولندي لتقديم الاتحاد الدعم للبلدان الأوروبية المتضررة من كورونا، قال كونتي: "هذه البلدان تنظر إلى الوضع بعقليات قديمة. وهذه وجهة نظر غير متناسبة مع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية".

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالميا في تعداد الوفيات بالفيروس متفوقة على بلد المنشأ وهي الصين، لكنها تحل ثانيا بعد بكين في إجمالي الإصابات.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".