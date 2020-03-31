إصابة طبيب روسي بكورونا بعد أيام من لقائه بوتين

أُصيب طبيب روسي بفيروس كورونا، كان قد رافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، خلال زيارته مستشفى للأمراض المعدية، فيما قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن يوتين يجري باستمرار فحوصات خاصة بالفيروس وأن حالته الصحية سليمة.

ورافق رئيس أطباء مشفى كوماونكارا للأمراض المعدية، دينيس بروتسينكو، بوتين، خلال زيارته المصابين بفيروس كورونا بالمستشفى، الأربعاء الماضي.

ويحسب التلفزيون الرسمي الروسي، فإن الفحوصات التي أُجريت على رئيس الأطباء أظهرت إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال بروتسينكو في تصريح إن "حالته الصحية جيدة، ويواصل أداء مهامه في المستشفى من خلال المحافظة على المسافة الاجتماعية مع الآخرين".

بوتين يصافح الطبيب المصاب حاليا، أثناء زيارته لمرضى في مشفى بكوموناركا (أ ب)

بدوره، أفاد بيسكوف، ردا على عن مرافقة بروتسينكو لبوتين خلال الزيارة إلى المستشفى، أن "الرئيس الروسي يجري باستمرار فحوصات خاصة بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية سليمة".

وكانت السلطات الصحية الروسية، قد أعلنت، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، لترتفع الحصيلة إلى 2337.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن "خلية الأزمات الخاصة بمكافحة كورونا".

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 810 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 172 ألفا.