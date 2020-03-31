الصين: 19 قتيلا في حريق غابات ضخم

لقي 18 إطفائيا وحارس غابات مصارعهم، اليوم الثلاثاء، خلال مكافحتهم حريق غابات ضخما في جنوب شرق الصين، ولم ترد بعد تقديرات حول عدد الأشخاص الذين غادروا منطقة الإجلاء، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

واندلع الحريق أمس الإثنين، في إقليم سيتشوان الجبلي "مهددا مباشرة مدينة شيشانغ" الواقعة على بعد حوالى 2200 كيلومتر من بكين، بحسب ما أوردت بلدية المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الوطني سحب الدخان تتصاعد بكثافة فوق الجبال المحيطة بالمدينة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.

ولم تعرف على الفور الظروف المحددة لوفاة رجال الإطفاء.

وأوضحت البلدية أن نحو 900 إطفائي يكافحون الحريق، لافتة إلى أن أربع مروحيات وأكثر من 140 آلية تابعة لفرق الإطفاء، تشارك في مكافحة الحريق أيضا.

وقد اندلعت حرائق عدة أخرى في الأيام الأخيرة في جنوب سيتشوان فضلا عن إقليم يونان المجاور، على ما ذكرت وكالة انباء "الصين الجديدة".

وفي نيسان/ أبريل 2019، قضى 27 إطفائيا في حريق في المنطقة نفسها عندما أدى تغير مفاجئ في اتجاه الرياح إلى تشكل كتلة نار انهالت عليهم.

وتم إرسال أكثر من 300 رجل إطفاء محترف، و 700 عنصر محلي للمساعدة، في حين قالت شينخوا إن 885 رجال إطفاء آخرين من مدن أخرى في سيتشوان سيتم نشرهم في شيتشانغ، إلى جانب 142 عربة إطفاء، وستة أنظمة إمداد بالمياه، ومعدات إطفاء كبيرة.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء إن طائرات بدون طيار ستستخدم لرصد تقدم الحريق.

وإلى جانب مواجهة الحريق وإجلاء السكان، نُشرت قوات لحماية البنية التحتية الصناعية الرئيسية.