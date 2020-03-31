كورونا: 175 وفاة في هولندا ودول أوروبية تتخذ تدابير جديدة

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في هولندا إلى 1039، إثر تسجيل 175 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في وقت تواصل فيه العديد من بلدان القارة الأوروبية اتخاذ تدابير وقائية للحد من تفشي الفيروس المنتشر في جميع أنحاء العالم، وسط تزايد في الوفيات والإصابات.

وأعلن المعهد الحكومي للصحة والبيئة، التابع لوزارة الصحة الهولندية، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفا و595، إثر تسجيل 845 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر أن إجمالي عدد المرضى الذين نقلوا إلى المشافي بلغ 4712 شخصا، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

دول أوروبية تواصل تدابيرها لمنع تفشي الفيروس

وأعلنت حكومة الجبل الأسود زيادة إجراءات حظر التجوال في عموم البلاد بعد أن فرضت سابقا حظرا جزئيا.

وقررت الحكومة فرض حظر التجوال في عموم البلاد خلال أيام الأسبوع من الساعة السابعة وحتى الخامسة فجرا، وفي نهاية الأسبوع.

وفي سلوفينيا، قررت الحكومة تخصيص المستشفى العسكري في العاصمة ليوبليانا لمواجهة فيروس كورونا.

في إيطاليا اليوم (أ ب)

وفي البوسنة والهرسك، تواصل الحكومة جهودها في جلب رعاياها الـ 729 من خارج البلاد، بحسب تصريح وزيرة الخارجية البوسنية، بيسيرا توركوفيتش.

وأما فرنسا، قررت تطبيق مخالفة لكل شخص ينتهك إجراءات حظر التجوال لأربعة مرات بالسجن شهرين وفرض غرامة مالية بقيمة 800 يورو، إضافة لمصادرة رخصة القيادة لمدة 3 أشهر.

وفي التشيك، تناقش الحكومة تمديد حظر التجوال في البلاد مدة شهر آخر، علما أن المدة المقررة سابقا هي لغاية 12 نيسان/ أبريل المقبل.

وفي المجر، أعلن وزير الخارجية، بيتر سيارتو، أنه سيتم توفير 10 ملايين من الأقنعة الطبية، و2.5 مليون جهاز تشخيص المرض، إضافة إلى 300 ألفا من الكفوف وأكثر من ألفي جهاز تنفس خلال الأسبوع الحالي.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 800 ألف بالعالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.