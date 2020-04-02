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البنتاغون سيزود 100 ألف كيس جثة للوفيات المحتملة من كورونا

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 10:26

البنتاغون سيزود 100 ألف كيس جثة للوفيات المحتملة من كورونا
من البنتاجون ( أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

طلبت إدارة الطوارئ الأميركية "فيما" من البنتاجون، اليوم الخميس، 100 ألف كيس جثة لاستخدامها في رفع الجثامين المحتملة لوفيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد، وفقا لما نقلته وكالة بلوبيرغ.

وأضافت بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين في وكالة إدارة الطوارئ، الخميس، أن الطلب تم تسليمه إلى وزارة الدفاع الأميركية، للحصول على 100 ألف كيس جثة، وأشارت إلى أن البنتاغون سيرسل 50 ألف كيس جثة لديه في وقت قريب إلى الوكالة، في حين سيتم تأمين العدد المتبقي عبر شرائها، ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي لغاية الآن من مسؤولي البنتاغون، أو وكالة إدارة الطوارئ الأميركية حول هذا الأمر.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أن ما بين 100 ألف - 240 ألف شخص في عموم الولايات المتحدة سيفقدون حياتهم جراء وباء كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصا، أمس الأربعاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 936 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى حوالي 194 ألفا.


#فيروس كورونا
#كورونا
#أميركا
#البنتاجون
#إدارة  الطوارئ الأميركية
#100 ألف كيس جثة

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