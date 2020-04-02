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الصحة العالمية: 95% من حالات الوفاة في أوروبا هم فوق جيل الستين

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 15:17

الصحة العالمية: 95% من حالات الوفاة في أوروبا هم فوق جيل الستين
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الخميس، إن 95 % من الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد في القارة تجاوزوا سن الستين.

وأوضح الدكتور كلوغ أن العمر ليس عامل الخطر الوحيد للمرض الخطير، مضيفًا أن " الفكرة القائلة بأن كوفيد-19 يؤثر فقط على كبار السن خاطئة في الحقيقة".

وصرح كلوغ في مؤتمر صحافي على الإنترنت، اليوم الخميس في كوبنهاغن أن "الشباب ليسوا لا يقهرون" ، مرددا تعليقات مماثلة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن 10٪ إلى 15٪ من الأشخاص دون سن الخمسين المصابين بالمرض يعانون من عدوى متوسطة أو شديدة.

قال كلوغ في هذا الصدد إنه "لقد شوهدت حالات شديدة من المرض لدى أشخاص في سن المراهقة أو العشرينات من العمر مع الكثير منهم يحتاجون إلى العناية المركزة وبعضهم مات مع الأسف"، وأضاف أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن 30،098 شخصًا توفوا في أوروبا، معظمهم في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتابع بقوله إن "نحن نعلم أن أكثر من 95% من هذه الوفيات حدثت لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا"، وأكثر من نصفهم فوق سن 80.

وقال كلوج إن أكثر من أربعة من كل خمسة من هؤلاء الأشخاص كانوا يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

وختم بقوله إن "في ملاحظة إيجابية، هناك تقارير عن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام والذين تم إدخالهم إلى المستشفى للكشف عن كوفيد-19 قد تعافوا الآن تمامًا."


#فيروس كورونا
#كورونا
#منظمة الصحة العالمية
#سن الستين

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