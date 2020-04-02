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وفاة سفيرة الفيليبين بلبنان بعد إصابتها بكورونا

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 15:43

وفاة سفيرة الفيليبين بلبنان بعد إصابتها بكورونا
لبنان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

توفيت السفيرة الفيليبينية بيرنارديتا كاتالا، في لبنان، اليوم الخميس، بعد أن ثُبتت إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفليبينية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخيمس، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 16، كما وارتفاع عدد الإصابات إلى 494، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية الفيليبينية عن "حزنها العميق" إزاء وفاة كاتالا الناتج عن "مضاعفات جراء إصابتها بفيروس كوفيد-19".

وركزت كاتالا خلال الأشهر الماضية نشاطها في تنظيم ترحيل عشرات آلاف العاملات الفيليبينيات الراغبات بالعودة إلى بلادهم.

ويعمل في لبنان نحو 250 ألف عامل منزلي، أتوا بغالبيتهم من أثيوبيا والفيليبين وسريلانكا، ولكن في ظروف يجري التنديد بها غالبًا من قبل الدول المعنية أو من قبل منظمات تعنى بحماية حقوق الإنسان.

ويمنع نظام "الكفالة" في لبنان من تطبيق قانون العمل على العاملات في المنازل أو المربيات، ليبقيهن تحت رحمة المشغلين.

وضاعف الانهيار الاقتصادي المتسارع، هموم العاملات والعاملين الأجانب في لبنان، فقد تأثرت رواتبهم، التي عادة ما يرسلونها إلى بلادهم، بتراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، وسط استمرار عدد من المشغلين بالدفع بالعملة المحلية.

ومنذ منتصف آذار/ مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءًا من الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلًا.


#كورونا
#فيروس كورونا
#سفيرة الفيليبين
#لبنان
#وفاة
#إصابات

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