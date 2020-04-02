وكالة مواجهة الكوارث الأميركية تجهز 100 ألف كيس موتى

طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأميركية من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاغون.

وبحسب خبراء البيت الأبيض، يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى ما بين 100 و240 ألف، رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن أكثر من 5100 وفاة.

وقال البنتاغون إن جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل مايك إندروز، أن الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفدرالية للحصول على 100 ألف كيس موتى" لمواجهة الوضع.

ومع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء من أن البلاد ستشهد "أسبوعين مؤلمين للغاية".