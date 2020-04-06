  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسؤول إيراني ينتقد تعامل الصّين مع كورونا: "مزحة مؤلمة"

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 08:48

مسؤول إيراني ينتقد تعامل الصّين مع كورونا: "مزحة مؤلمة"
من أحد المعامل في إيران (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

وصف المتحدث باسم الصحة الإيرانيّة، كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم، في أول انتقاد علنيّ إيراني لتعامل الصّين مع الجائحة.

وفي ردّه على سؤال لوكالة "الأناضول"، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، طهران، قال جيهانبور إن "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا"، وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".

وتابع جيهانبور "لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهران".

وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران "بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز"، وأكد أنه "في حال عدم الالتزام بالتدابير المتخذة، والاستخفاف بالموضوع، فإن الوباء يمكن أن يبدأ مرة أخرى في العاصمة".

وحتى مساء الأحد، بلغت وفيات كورونا في إيران 3 آلاف و603، فيما الإصابات 58 ألفا و226.

وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و266 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 261 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".


#الصين
#فيروس كورونا
#إيران
#طهران
#ووهان

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا يحدّ من العمليات العسكرية التركية في سورية
كورونا يحدّ من العمليات العسكرية التركية في سورية

2020-04-06

كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة
كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة

2020-04-06

بعد إصابته بكورونا: جونسون يدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات
بعد إصابته بكورونا: جونسون يدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات

2020-04-06

الأكثر قراءة

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول "الضم" وبيرتس يهرول نحوهما

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

2020-04-05
هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

2020-04-05
شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا

2020-04-05