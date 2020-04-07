ترامب للهند: "إذا لم يسمح بتصدير الكلوروكين، سيكون هناك رد انتقامي"

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن رفع الحظر عن صادرات الأدوية بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين بعدما هددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بالرد في حال رفضت إرسال الدواء المضاد للملاريا إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنوراج سريفاستافا فى بيان، اليوم الثلاثاء انه بعد التأكد من وجود امدادات كافية لاحتياجات الهند "تم رفع قيود التصدير".

وقد أيد البيت الأبيض استخدام هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا، على الرغم من أنه لم يثبت فعاليته ضد المرض. تمت الموافقة على الدواء رسميًا في الولايات المتحدة لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، ويحذر الخبراء من أنه قد يسبب مشاكل في ضربات القلب.

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع الماضي حول رفع الحظر، وقال أمس الاثنين إنه سيفاجأ إذا لم يمتثل مودي، إذ قال ترامب "إذا لم يسمح بتصديرها، حسنا، ولكن سيكون هناك رد انتقامي".

وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأسبوع الماضي، باستخدام المادتين كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا مدح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في فعاليتهما وعلق بهما آمالاً كبيرة.

وأكدت شبكة "إن بي سي" الأميركية على وفاة المواطن الأميركي وحالة زوجته الخطرة إثر تناولهما عقار المضاد للملاريا والتي احتوى على "الكلوروكين"، استخدماه لمعالجة سمكة يربيانها في المنزل بعدما سمعا حديث ترامب عن الأمر، ونقلت القناة عن المرأة التي لم يذكر اسمها قولها: "رأيت الدواء على الرف وتساءلت أليس هذا هو الدواء الذي يتحدثون عنه في التلفاز؟".