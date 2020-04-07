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كورونا: قرابة 300 ألف متعاف عالميا وإيران تتوقع موعد السيطرة عليه

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 12:54

كورونا: قرابة 300 ألف متعاف عالميا وإيران تتوقع موعد السيطرة عليه
من إيران (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم، اليوم الثلاثاء، 287 ألفا و667 شخصا، وفق بيانات موقع "Worldometer"، بينما أعلنت إيران عن موعد سيطرتها على الفيروس بحلول أواخر أيار/ مايو المقبل.

وتصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفا و167، تلتها إسبانيا بـ40 ألفا و437، ثم ألمانيا 36 ألفا و81.

وحلت إيران رابعا بـ 24 ألفا و236، ثم إيطاليا 22 ألفا و837، تبعتها الولايات المتحدة 19 ألفا و810، ثم فرنسا 17 ألفا و250.

وعلى صعيد الإصابات عالميا، تحل إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة بـ136 ألف و675 إصابة، وإيطاليا ثالثة بـ 132 ألفا و547، وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و347 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي خلال كلمة ألقاها بالبرلمان، أنهم لم يسيطروا بعد على الفيروس، مشددًا على أهمية مراعاة التباعد الاجتماعي والعزلة، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء.

وتابع بقوله إن " شاء الله، سنسيطر على وباء كورونا، بحلول أواخر شهر أيار المقبل"، مشيرًا إلى حرصهم خلال اتخاذ القرارات والتدابير الصحية، على تجنيب الاقتصاد أي ضرر أو انتكاسة، وأوضح الوزير في الوقت ذاته، أن العقوبات الأميركية على بلاده، تصعب من مكافحة طهران للفيروس.

وسجلت إيران أول إصابة بكورنا في 19 فبراير/ شباط الماضي، بمحافظة قم، وبلغت الوفيات فيها حتى مساء الإثنين، 3 آلاف و739، فيما ارتفعت الإصابات إلى 60 ألفا و500.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".


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