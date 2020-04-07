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كورونا في السعودية: 41 حالة وفاة وتوقعات بارتفاع الإصابات إلى 200 ألف

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 17:00

كورونا في السعودية: 41 حالة وفاة وتوقعات بارتفاع الإصابات إلى 200 ألف
معتمرون في مكة (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 41، وسط توقعات بأن يصل عدد الإصابات إلى 200 ألف إصابة.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، إنه "تم تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 2795"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

ولفتت الوزارة إلى شفاء 64 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين 615. وأعداد الوفيات والمتعافين محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

وأعلنت السعودية، الإثنين، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات لمواجهة تفشي كورونا، وهي مدن الرياض، وتبوك، والدمام والظهران والهفوف، ومحافظات جدة والطائف، والقطيف والخبر.

هذا وأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.

وقال في كلمة بثتها قناة "الإخبارية" الحكومية إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة "أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتي ألف إصابة في حدها الأقصى".

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".


#فيروس كورونا
#السعودية

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