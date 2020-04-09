وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 15 ألفا وإصابة 1400 موظف في "الداخلية الفرنسية"

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إسبانيا، 15 ألف حالة، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديد خلال آخر 24 ساعة، فيما ذكرت وسائل إعلام سويدية أن إحدى المستشفيات في البلاد وجهت أطباءها بعدم وضع مرضى كورونا ممن يبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق في وحدات العناية المركزة، كما أعلنت فرنسا عن إصابة 1400 موظف من وزارة الداخلية بالفيروس.

وأعلنت فرنسا على لسان وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، أنه تم تغريم أكثر من 568 ألف مواطن انتهكوا القيود المفروضة على التنقل في البلاد، إلا لحالات الضرورة، المطبق منذ 17 آذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أن 1400 موظف من وزارته أصيبوا بفيروس كورونا، موضحا أن وزارته وزعت أكثر من مليون كمامة على قوات الشرطة منذ 13 آذار/ مارس الماضي.

وبلغت عدد وفيات كورونا في فرنسا 10 آلاف و869، ووصلت الإصابات إلى 112 ألف و950.

ارتفاع عدد وفيات إسبانيا

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، الخميس، أن عدد وفيات كورونا في عموم البلاد، بلغ 15 ألفا و238 حالة.

وأضاف البيان أن الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفا و446، بعد تسجيل 5 آلاف و756 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية، بلغ 52 ألفا و165، إثر تماثل 4 آلاف و144 مريضا للشفاء.

شوارع إسبانيا فارغة تماما (أ ب)

مشفى سويدي يمنع وضع المسنين في العناية المركزة

وكشفت صحيفة أفتون بلاديت السويدية، اليوم الخميس، أن مستشفى جامعة كارولينسكا المعروفة بأبحاثها العملية، أرسلت وثيقة إلى أطبائها توجههم بعدم وضع مرضى الكورونا ممن هم في الثمانين عاما فما فوق بوحدات العناية المركزة.

وتضمنت الوثيقة أيضا، توجيه الأطباء بعدم وضع المرضى المزمنين ممن يزيد أعمارهم على 60 عاما فما فوق في وحدات العناية المركزة.

وبعد تسريب الوثيقة إلى وسائل الإعلام، انهالت الانتقادات على المستشفى المذكور الذي أصدر بيانا ذكر فيه: "تعتمد الأولوية الطبية دائمًا على توقعات تعافي المريض عند وضعه في العناية المركزة. وإذا لم تكن التوقعات بشفاء المريض مرتفعًا ، فلا يمكن تطبيق العلاج بالعناية المركزة".

وبلغ عدد الأصابات بكورونا في السويد 9 آلاف و141، والوفيات 793، والمتعافين 205 أشخاص.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونا و529 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تعافى أكثر من 337 ألف.