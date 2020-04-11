كورونا: تراجع أعداد الوفيات والإصابات اليوميّة في دول أوروبا

تشهد بعض الدول الأوروبيّة على تراجع أعداد ضحاياها إثر الإصابة بفيروس كورونا، ومنها الدول الأوروبيّة التي تحظى بالأكثر انتشارًا للفيروس، ويواصل كورونا انتشاره ببطء في الدول العربيّة، في ما يلي أرقام بعض الدول الأوروبية والعربيّة.

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم السبت، عن تسجيل 510 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 16353.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 4830 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 161,852 إصابة.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، اليوم السبت، 327 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3346. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 28018، وذلك بعد تسجيل 1351 إصابة جديدة.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، عن تسجيل 125 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للوفيات في إيران إلى 4357.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم السبت، 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 70029.

إيران (أ ب)

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر السبت، عن تسجيل 161 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1154.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن حالات الشفاء بلغت 133، وحالة وفاة واحدة من إجمالي الإصابات.

ماليزيا

سجّلت وزارة الصحة الماليزية اليوم السبت، 184 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4303.

وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 68 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 3 حالات وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الماليزية.

المغرب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1527، بعد تسجيل 79 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة.

وسجّلت السلطات المغربيّة 3 حالات وفاة في البلاد ما يرفع الحصيلة الكلية للضحايا إثر الفيروس إلى 110.

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 10 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 619.