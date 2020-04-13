إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ الشهر الماضي و111 وفاة بإيران

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 517 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 آذار/ مارس الماضي، فيما ارتفعت وفيات الفيروس في إيران إلى 4 آلاف و585، إثر تسجيل 111 وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، أن إجمالي وفيات كورونا في عموم البلاد، ارتفع إلى 17 ألفا و489 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و477 حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169 ألفا و406 حالات.

هكذا بدا مطار برشلونة (أ ب)

وذكرت أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 64 ألفا و727، بعد تعافي ألفين و336 مصابا خلال آخر 24 ساعة، موضحة أن حالات الوفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، تعد الأدنى منذ 24 آذار/ مارس الماضي.

بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت 1617 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 73 ألفا و303، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف جهانبور، أن الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 4 آلاف و585، عقب تسجيل 111 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية.

في محطة قطار في مدريد (أ ب)

وأكد أن 3 آلاف و877 من المصابين بالفيروس وضعهم حرج، بينما تعافى 45 ألفا و983 آخرين.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، سجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة قم (شمال).

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و866 ألفا، توفي منهم أكثر من 115 ألفا، فيما تعافى أكثر من 434 ألفا، بحسب موقع Worldometer.