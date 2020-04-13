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الولايات المتحدة: وفاة 1514 شخصا بكورونا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 07:06

الولايات المتحدة: وفاة 1514 شخصا بكورونا
واشنطن، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

توفي 1514 شخصا جديدة خلال أربع وعشرين ساعة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ما يُمثّل تباطؤا طفيفا لليوم الثاني على التوالي، حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الليلة الماضية.

و كانت الولايات المتحدة سجّلت، أول من أمس السبت 1920 وفاة بينما أحصت 2108 حالات وفاة يوم الجمعة، وفقًا للجامعة.

والوضع خطِر بشكل خاص في ولاية نيويورك، يؤره المرض، مع أكثر من 9000 حالة وفاة، بما في ذلك حوالي 7000 وفاة في مدينة نيويورك وحدها. وقال حاكم الولاية، أندرو كومو، إنه "لا نرى انخفاضا كبيرا (في عدد الوفيات)، بل هو مجرد استقرار".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالة عيد الفصح على تويتر "إنه وباء لم يشهده بلدنا من قبل، لكننا نكسب المعركة، ونكسب الحرب".

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية، أمس، أنّ الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجا الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كورونا بلغت ذروتها.

وكان ترامب قد أراد في وقت سابق أن يكون أكبر اقتصاد في العالم قادر على إعادة فتح أبوابه بحلول يوم أمس، لكن معظم البلاد بقيت في حالة جمود واحتفلت الكنائس بعيد الفصح عبر الإنترنت، لوقف انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.


#كورونا
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة

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