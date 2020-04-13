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علماء ماليزيون طوّروا روبوتًا يجري فحوصات تكشف عن الإصابة بكورونا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 17:32

علماء ماليزيون طوّروا روبوتًا يجري فحوصات تكشف عن الإصابة بكورونا
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

اخترعت مجموعة من العلماء الماليزيين، روبوتًا يتجوّل على عجلات، بهدف التنقل بين أجنحة وأقسام المستشفى، لإجراء فحوصات تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ما يبدد احتماليات الإصابة للعاملين في القطاع الصحي.

يحمل الروبوت اسم "ميديبوت" هو روبوت أبيض بطول 1.5 متر، مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء.

وزوّد الروبوت الذي صنعه علماء من الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، جهازا لفحص درجات حرارة المرضى عن بعد.

وقال ذو الكفل زين العابدين عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار، إن "الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأضاف أن "كلفة تطوير الروبوت تبلغ حوالى 15 ألف رينغت (3500 دولار)، وتخطط الجامعة لتجربته قريبا في المستشفى التابع لها الذي لا يعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا".

وإذا ثبت نجاح هذا الابتكار، يأمل العلماء في أن يستخدم في المستشفيات الحكومية حيث يتم إرسال الأشخاص المصابين بكوفيد 19.

ولجأت دول عدة إلى استخدام الروبوتات في مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 110 آلاف شخص حول العالم.


#ماليزيا
#فيروس كورونا
#كورونا
#روبوت
#فحوصات

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من عرب 48

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