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إيطاليا: مصادرة 400 ألف كمامة مهربة من الصين

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 16:30

إيطاليا: مصادرة 400 ألف كمامة مهربة من الصين
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

صادرت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، نحو 400 ألف كمامة واقية هرّبها أربعة رجال أعمال صينيون إلى إيطاليا على أنها تبرعات، وتبيّن أن الغرض منها إعادة بيعها.

وأقر أحد رجال الأعمال الصينيين خلال التحقيق أنهم كانوا يخططون لاستيراد 5 ملايين كمامة في غضون أسبوع، ثم بيع الكمامة الجراحية الواحدة بسعر 2 أو 3 يورو، وكمامة FFP2 بسعر 4 أو 5 يورو، وتبين أن مقرات الشركات التي تستورد هذه المعدات الطبية وهمية.

وصادرت الشرطة شحنة مئة ألف كمامة كانت مخزنة في مطعم سوشي مغلق في مدينة تورينو شمال غربي البلاد، كما اعترضت شحنة أخرى كانت متوجهة إلى مدينة نابولي جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة أنها ستسلّم الكمامات المصادرة إلى الحماية المدنية الإيطالية، التي ستوزّعها بدورها حسب الأولوية على المستشفيات ودور المسنين.


#ايطاليا
#كورونا
#كمامات طبية
#الصين
#الشرطة

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من عرب 48

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