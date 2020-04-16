بسبب كورونا: مساعٍ لوقف عالمي لإطلاق النار

في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، دعت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إلى وقف عالمي لإطلاق النار في مسعى منها، لتحفيز مواجهة الدول لانتشار الفيروس.

وفي 23 من آذار/ مارس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع مناطق النزاع في العالم لوقف إطلاق النار. وحذّر من تردي وانهيار نظم الرعاية الصحيّة في هذه المناطق، جراء الأعداد المنخفة ضمن الطواقم الطبية التي لن تتمكن احتواء العبء القائم عليها.

وقال الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون يوم الأمس، الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا أنهم سيؤيدون الاقتراح.

وأضاف ماكرون أنه يأمل في الحصول على دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه تحدث معه عن إطلاق هذه المبادرة بموافقة حازمة من القادة الآخرين، إلا أن بوتين التزم الصمت.

وشدد ماكرون على قناعته بموافقة الرئيس الروسي، مستطردًا: "في اليوم الذي يقول فيه 'نعم' سنتمكن من عقد مؤتمر عبر الفيديو وإرسال هذه الرسالة بشكل رسمي وحازم وفعال".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ستعطي موقفها بشأن وقف عالمي لإطلاق النار في الأيام المقبلة.

ويذكر أن آخر جلسة استماع لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، عقدت في 9 نيسان/ أبريل، تطرق بها أعضاءه الخمسة عشر، المسؤولون عم الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، إلى تفشي الجائحة دون الاتفاق على خطوة مشتركة.