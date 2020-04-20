وفيات كورونا تتخطى 40 ألفا بأميركا وتُسجّل 433 في إيطاليا

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، تجاوُز وفيات فيروس كورونا، 40 ألفا، فيما سجلت إيطاليا، 433 وفاة جديدة بالفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأظهرت المعطيات الحديثة لجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن إجمالي إصابات كورونا في أميركت، بلغ 742 ألفا و442، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 40 ألفا و585.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفي الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الوباء في بلاده وصل إلى ذروته، وأن أعداد الوفيات والإصابات ستبدأ بالتراجع تدريجيا.

وفي إيطاليا، سُجّلت 433 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660.

وذكر بيان عن هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 178 ألفا و972، تشمل حالات الوفاة والشفاء أيضا.

في نيويورك بأميركا، الأحد (أ ب)

وأضاف أن حصيلة المتعافين من كورونا ارتفعت إلى 47 ألفا و55، إثر تسجيل ألفين و128 حالة جديدة.

وذكر البيان أن أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة استمرت بالتراجع لتبلغ ألفين و635 مريضا، فيما كان عدد السبت ألفين و733.

وأوضح أن عدد فحوصات كورونا في عموم البلاد بلغ مليونا و356 ألفا و541.

وأفاد البيان باستمرار انخفاض حالات الإصابة والوفيات بكورونا، إلى جانب تراجع أعداد المرض بالعنايات المركزة.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و373 ألفا، توفي منهم أكثر من 163 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 611 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.