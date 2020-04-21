إصابات كورونا بالعالم تتجاوز مليونين ونصف و4 دول عربية تخفف حظر التجوال

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، مليونين ونصف المليون، حتى مساء اليوم الثلاثاء، فيما خفّفت 4 دول عربية، حظر التجوال فيها.

ووصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 171 ألفا و790، و عدد المتعافين إلى 659 ألفا و106، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم، مليونين و503 ألفا و67 إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات، بـ787 ألفًا و960، تليها إسبانيا بـ204 آلاف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألفًا و228، وفرنسا بـ155 ألفًا و383، وألمانيا بـ147 ألفًا و103.

وبلغت إصابات كورونا في الصين، 82 ألفا و758، حسب نفس المعطيات.

على صلة، أعلنت 4 دول عربية، تخفيف إجراءات الحظر الوقائي لمواجهة الفيروس، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

طبيبان إيطاليان، اليوم (أ ب)

وأقرت السلطات في تونس واليمن والأردن والعراق، بالإضافة إلى الضفة الغربية المحتلة، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي الوقائي المقرر للحد من تفشي الفيروس.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تأثير تخفيف ورفع الإجراءات الاحترازية الوقائية على عودة انتشار العدوى بالفيروس.

وقررت السلطات الأردنية، تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدة مدن أبرزها العقبة والكرك والطفيلة ومعان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الإعلام، أمجد العضايلة، قوله: "تخفيف إجراءات حظر التجوال، المفروض بسبب كورونا، في الكرك والطفيلة ومعان، ابتداء من الأربعاء (غدا)".

والأحد الماضي، خفف الأردن حظر التجوال المفروض على مدينة العقبة، إذ تم السماح لبعض القطاعات التجارية بالعمل، ولسكان المدينة باستخدام سياراتهم ساعات رفع حظر التجوال، الممتد من العاشرة صباحا، حتى السادسة مساءً.

والإثنين، أقرت الحكومة الفلسطينية، تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوما على بدء أزمة تفشي الفيروس.

وقال رئيس الحكومة، محمد اشتية، في مؤتمر صحافي: "ستتم إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والمصرفية في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، كون حالات الإصابة فيها محدودة جدا".

والأحد، أعلنت الحكومة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان من 12 إلى 10 ساعات.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في مقابلة متفلزة، إن بلاده قررت تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 3 مايو/أيار المقبل، ثم سريان حجر صحي مخفف اعتبارا من 4 أيار/ مايو المقبل.

وقررت السلطات اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، بدءًا من بعد غدٍ الخميس.

وأعلن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، في بيان، رفع حظر التجوال وفتح المساجد أمام المصلين في شهر رمضان، على أن يتم إعادة النظر في القرار حال ظهور مستجدات بشأن تفشي الفيروس.

عنصرا أمن في ألمانيا (أ ب)

وقرر العراق تخفيف حظر التجول خلال شهر رمضان، مع استثناء بعض المناطق التي تشكل بؤر انتشار كبيرة لفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية بالعراق، قررت اللجنة العليا لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا رفع حظر التجول في شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا، وحتى 7 مساءً، مع استثناء بعض المناطق، التي لم يحددها.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرفع المفاجئ لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وجاء ذلك عقب تصريح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدرس أدهانوم غبريسوس، بأن "الأسوأ قادم" في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، ليدق ناقوس خطر جديد بشأن الفيروس.