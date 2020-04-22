"أمنستي" تلاحق بن سلمان.. ولو أراد شراء فريق كرة قدم

عرب ٤٨ / أ ف ب

وجهّت منظمة العفو الدوليّة (أمنستي)، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للدوري الإنجليزي للعبة كرة القدم، من مغبة الموافقة على شراء صندوق استثمار سعودي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وبحسب تقارير ذكرتها الصحف البريطانية أمس الثلاثاء، فان صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدعوم من ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، دفع مبلغًا مقدمًا لا يمكن استرداده بلغ 17 مليون جنيه إسترليني ( 19,5 مليون يورو) إلى مالك نادي نيوكاسل مايك اشلي في إطار صفقة ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه (345 مليون يورو).

ويتعين على سلطات الدوري الإنجليزي الممتاز أن تدرس ما إذا كانت الجهة الشارية الجديدة تلبي المعايير التي تتبعها البطولة.

وبعثت مديرة منظمة العفو الدولية كايت ألن، برسالة إلى رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز تحذره من خسارة سمعة منظمته في حال الموافقة على عملية البيع.

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (أرشيفية - أ ب)

وجاء في الرسالة "طالما بأن الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان في السعودية" لم تحل"، فان الدوري الإنجليزي الممتاز يغامر بخسارة سمعته من قبل هؤلاء الساعين إلى استخدام بريقه للتغطية على تصرفاتهم غير الأخلاقية".

وأضافت أن "جميع المؤسسات يجب أن تحمي نفسها ضد أي روابط محتملة فيما يتعلق بخرق قوانين حقوق الإنسان، والدوري الإنجليزي ليس مختلفًا".

وتابعت أنها "أكثر من مجرد عملية مالية، أنها مسألة سمعة تتعلق بهيبة الدوري الإنجليزي وشغف قاعدة أنصار نيوكاسل".

وتأتي خطة شراء نيوكاسل في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

واستضافت السعودية في الأشهر الماضية سلسلة من الأحداث الرياضية مثل منافسات كأس السوبر الإيطالية والإسبانية في كرة القدم، إضافة إلى رالي دكار الصحراوي في مطلع العام الحالي.

بيد أن منظمة العفو تعتبر بأن ما تقوم به السعودية في مجال الرياضة هو لتحويل الأنظار عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والمرأة.