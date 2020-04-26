بدء رفع وتعليق تدابير كورونا عالميًا... وأسبوع حاسم في أوروبا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 200 ألف شخص في العالم، 90 بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، فيما اتخذت دول عديدة، إجراءات كرفع وتعليق الحظر الذي فرضه وباء كورونا المستجد.

وتدخل غالبية الدول الأوروبية أسبوعا حاسما، يبدأ فيه مراحل رفع تدابير الحجر الصحي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدء التخفيف من إجراءات الوقاية في إيطاليا

وتبدأ إيطاليا، ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس، الأسبوع المقبل، بالتخفيف من إجراءات الوقاية الصحية، بالتزامن مع استعدادها لحملة اختبارات للأجسام المضادة على 150 ألف شخص، حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، الأحد.

وتعهّد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، بإعادة فتح المدارس في أيلول/ سبتمبر والسماح لكثير من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها في غضون أسبوع في وقت تخرج البلاد من الإغلاق شبه الكامل الذي فرض لأسابيع.

وقال كونتي إنه سيعلن التفاصيل الكاملة للكيفية التي سيكون بإمكان إيطاليا عبرها الخروج من أطول إغلاق فرض جرّاء كورونا المستجد في العالم، في خطاب متلفز ليل الأحد.

وذكرت تقارير أنه تلقّى مقترحا حذرا يوصي برفع القيود تدريجيا خلال أيار/ مايو.

سكان إيطاليون فرحون بتراجع حصيلة الوباء (أ ب)

سُمح للأطفال الإسبان بالخروج بعد حجر طويل

وفي إسبانيا، ثالث دولة في قائمة الأكثر تضررا من كورونا في العالم، سيُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.

وخرج الأطفال الإسبان من منازلهم للمرة الأولى الأحد بعد اضطرارهم إلى ملازمتها لستة أسابيع، وذلك بفضل تخفيف إجراءات الحجر الأشد في أوروبا.

وبعد هذه الأسابيع، بدأ بعضهم صباحا الخروج إلى الشوارع الخالية، وكانوا برفقة أحد الوالدين ويستخدمون دراجات صغيرة أو دراجات ثلاثية العجلات لمن هم أصغر سنا أو حتى عربات أطفال.

وتعيش إسبانيا منذ 14 آذار/ مارس إغلاقا عاما، وإجراءات عزل مشددة مددت حتى 9 أيار/ مايو المقبل.

وتحظر إسبانيا حتى الآن الخروج على من هم دون الـ14 عاما، حتى لو كانوا برفقة أهاليهم، حسب المصدر ذاته.

أطفال إسبانيا سُمح لهم بالخروج، الأحد (أ ب)

إستراتيجية فرنسيّة مُرتقبة لبدء الخروج التدريجي من الحجر

أما فرنسا، فسيتم إطلاع الفرنسيين، الثلاثاء، على الإستراتيجية الوطنية التي أعدتها الحكومة لبدء الخروج التدريجي من الحجر الصحي المنزلي.

وتم تحديد 17 أولوية لإخراج البلاد تدريجيا من حالة الإغلاق، اعتبارا من 11 أيار/ مايو، بينها إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها، وتوفير كمامات ومعقمات، ودعم كبار السن.

ومن المُقرر أن يعرض رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مكتبه لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتعقب ذلك جلسة نقاش وتصويت في الجمعية الوطنية.

وسيجري عشرة وزراء الاثنين مشاورات مع ممثلي السلطات المحلية لمناقشة مختلف الخيارات.

وبموجب خطط الحكومة، سيسمح بالسفر داخل فرنسا اعتبارا من 11 أيار/ مايو، في حين لا يشجّع السفر إلى الخارج حتى الصيف على أقل تقدير للتخفيف من خطر انتقال العدوى عبر الحدود.

وتشجّع الخطة أكبر قدر من الناس على العمل من منازلهم، خصوصا لتجنّب الاكتظاظ في ساعات الذروة في وسائل النقل.

وسيكون ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا بالنسبة الى طلاب المدارس الثانوية وفي وسائل النقل العام، مع وجوب المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

واقترح مستشارو الحكومة، الذي يفضّلون عدم فتح المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في أيلول/ سبتمبر، أن يتناول الطلاب وجباتهم على مقاعد الدراسة "إن أمكن" وأن يقيس أولياء الأمور درجة حرارتهم قبل الدوام.

وستغلق الصفوف وسيتم فرض حجر صحي صارم على الطلاب في حال تأكدت أي إصابة في صفوفهم.

وأوصى مستشارو الحكومة بالتزام كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة منازلهم في إطار "عزل طوعي مشدد" للتخفيف من خطر تفشي الفيروس.

وسيتواصل حظر التجمعات الكبيرة، على الأرجح حتى منتصف تموز/ يوليو، وفق ما ذكر الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

سيدة فرنسة تشتري الخضار (أ ب)

حاكم نيويورك: إمكان استئناف جزئي للعمل

بدوره، قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الأحدـ إن من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 أيار/مايو.

وأشار كومو إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأميركية وليس في مدينة نيويورك.

وأضاف أن الأمر "سيكون أكثر تعقيدا" في جنوب نيويورك حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.

الشوارع الإسبانية تنبض بالحياة (أ ب)

رفع الحجر الصحي عن 44 ولاية تركية

من جانبها، رفعت وزارة الداخلية التركية، مساء الأحد، إجراءات الحجر الصحي عن 177 منطقة سكنية في 44 ولاية.

وذكرت الداخلية في بيانها، أن "المواطنين التزموا بدرجة عالية بإجراءات حظر التجوال المفروضة خلال الأيام الأربعة الماضية في 31 ولاية".

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات قضائية أو إدارية بحق 35 ألفا و422، خالفوا قواعد حظر التجول.

العائلات الإسبانية بات بإمكانها الخروج (أ ب)

السعودية تكثّف إجراء الاختبارات مع تخفيف إجراءات الإغلاق

وأعلنت السعودية، الأحد، عن اتفاق بقيمة 265 مليون دولار مع شركة صينية لزيادة اختبارات فيروس كورونا المستجدّ، فيما خفّفت القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي الوباء، باستثناء مدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الحكومة في بيان أنّ الاتفاق مع معهد غينوم بكين الصيني سيوفر تسعة ملايين اختبار كورونا.

وقالت إن الاتفاق يتضمن وفود "500 خبير ومتخصص وفني" من الصين لإجراء الاختبارات. واضافت ان الصفقة التي تبلغ قيمتها الاجمالية 995 مليون ريال تشمل ايضا "انشاء ستة مختبرات اقليمية كبيرة في عدد من مناطق المملكة بينها مختبر متنقل بطاقة انتاجية تصل الى 10 آلاف اختبار يوميا".

أطفال إسبانيا سُمح لهم بالخروج، الأحد (أ ب)

وخففت السعودية القيود على الحركة، ومن ساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي الفيروس القاتل، باستثناء مدينة مكة المكرمة، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأمر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق البلاد ابتداء من الأحد حتى يوم 13 أيار/ مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساء.

وأبقى منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة وأحياء محدّدة في مدن أخرى.

وقرّر كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة السماح، بينها محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وبدأت دول خليجية وفي شمال إفريقيا مؤخّرا تخفيف إجراءات الحد من التنقل مع بداية شهر رمضان الجمعة الماضي.