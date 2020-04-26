مُستجدات كورونا عالميا: 1978 وفيات بأميركا و413 وفاة ببريطانيا و242 بفرنسا ​​​​​​​و260 بإيطاليا

سجّلت الولايات المتحدة الأميركية، 1978 وفاة بكورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، ليتجاوز عدد وفيات الفيروس البلاد، 54 ألفًا، حتى مساء اليوم الأحد، وفق معطيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 963 ألفًا و472 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في الوفيات، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في الإصابات.

في نيويورك (أ ب)

الوفيات تتخطى 20 ألفا في بريطانيا

ووصل عدد وفيات الفيروس في المملكة المتحدة إلى 20 ألفا و732، بعد تسجيل 413 وفاة جديدة.

وأشار وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، في مؤتمر صحافي، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 152 ألفا و840، بعد تسجيل 4 آلاف و463 حالة جديدة.

ولفت الوزير إلى "تراجع عدد الإصابات في البلاد بشكل تدريجي"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد أنّ رئيس الحكومة، بوريس جونسون، سيستأنف عمله في رئاسة الحكومة يوم غدٍ الإثنين، محذرا في الوقت نفس من رفع التدابير المفروضة حاليا لخطورة الوضع.

ممرضة في نيويورك (أ ب)

تراجع الوفيات اليومية في فرنسا

وتراجع عدد الوفيات اليومية بالفيروس في فرنسا إلى 242، وباتت الحصيلة الإجمالية تبلغ 22856.

وأسفر الوباء عن وفاة 22 ألفا و856 شخصا في فرنسا منذ بداية آذار/ مارس، لكن حصيلة الوفيات في الساعات الـ24 الأخيرة سجلت تراجعا واضحا وبلغت 242 مقابل 369 وفاة، عن أمس السبت، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للصحة.

وقضى 14 ألفا و202 شخص في المستشفيات بزيادة 152 وفاة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ خمسة أسابيع، فيما قضى ثمانية آلاف و654 شخصا في دور المسنين والمراكز الاجتماعية الأخرى (+90)، وفق ما قالت الإدارة في بيان.

رجل فرنسي في باريس (أ ب)

260 وفاة في إيطاليا

وارتفع عدد وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 26 ألفا و644 بعد تسجيل 260 حالة جديدة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته مؤسسة الدفاع المدني في إيطاليا، اليوم الأحد، بحسب "الأناضول".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 197 ألفا و675، بعد تسجيل 256 حالة جديدة.

أمّا عدد المتعافين، فقد بلغ 64 ألفًا و928 بعد تعافي 1808 أشخاص.

ممرضة إيطالية (أ ب)

تركيا: أدنى معدل إصابات منذ 20 يوما

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أنّ بلاده سجلت، اليوم الأحد، أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوما، بحسب "الأناضول".

وذكر قوجة في تغريدة على تويتر: "تم تسجيل 2357 إصابة جديدة فقط ليصل إجمالي الإصابات 110 آلاف و130".

وأشار الوزير التركي إلى "تسجيل 3 آلاف و558 حالة شفاء من كورونا ترفع إجمالي المتعافين إلى 29 ألفا و140".

ولفت إلى "تسجيل 99 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 2805"، مشيرا إلى "استمرار تراجع أعداد المرضى في العنايات المركزة".

ولليوم الثالث على التوالي تسجل تركيا حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و971 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 205 آلاف، فيما تعافى أكثر من 873 ألفا، وفق "worldometer".