السيارات تعود لشوارع الأردن

خفّفت السلطات الأردنيّة، الإثنين، الإغلاق العام المفروض وسمحت لمواطنيها باستخدام سياراتهم بشرط استخدام الكمامات والقفازات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي "تقرر اليوم (الإثنين) السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتبارًا من الأربعاء المقبل وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقًا لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين".

وشدّد على أن "التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط".

من جهته، دعا الملك الأردني، عبد الله الثاني، الإثنين، مواطني بلاده إلى وضع الكمامات والقفازات لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، محذرًا من خطورة عدم التزام النصائح الطبية، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد الملك خلال اجتماع عقده الإثنين مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي، "أهمية تكثيف رسائل التوعية للمواطنين لاتخاذ إجراءات السلامة العامة اللازمة عند النزول إلى الأسواق من ارتداء كمامات وقفازات، بخاصة مع الفتح التدريجي للقطاعات المختلفة"، وحذّر الملك من "خطورة عدم الالتزام بالنصائح الطبية التي قد تعيدنا خطوتين للوراء".

وسمحت الحكومة في 25 آذار/مارس الماضي للأردنيين بالخروج من منازلهم سيرًا فقط للتسوق من المتاجر والأفران والصيدليات القريبة ولمدة ثماني ساعات يوميا.

وما زال الأردن بمنأى نسبيًا من تفشي الوباء مع تسجيله 449 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأوصى وزير الصحة الأردني، سعد جابر، السبت، "جميع" المواطنين بوضع كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19، وذلك بعدما بدأت السلطات بتخفيف إجراءات حظر التجول والإغلاق.

وعادةً، لا يضع الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

من جانبه، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، الإثنين، "السماح بإعادة العمل في صالونات الحلاقة للرجال والنساء ومحال غسل الملابس وتصليح الساعات والأحذية ومحلات الإكسسوارات ومستحضرات التجميل"، وأضاف "تقرر كذلك السماح لعدد من القطاعات بالمباشرة ببدء عملها مثل قطاع المدققين الماليين، والاستشارات الضريبية والمحاسبية والمديرين الماليين".

وكانت السلطات قد سمحت، في وقت سابق، للمطاعم بتقديم خدمة توصيل الطعام إلى المنازل من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وقرّرت الحكومة الأردنية، الأحد، استمرار تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان، في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرًا شاملًا للتجول في عموم البلاد، ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر، فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرًا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك واربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 آذار/مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.